Не смешно: студентов НГУ могут отчислить за мемы с одногруппниками и преподавателями
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, нужно ли бороться отчислением с шутками и запрещать продажу смартфонов и компьютеров без российских программ
Не смешно: студентов НГУ могут отчислить за мемы с одногруппниками и преподавателями
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