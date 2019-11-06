2019-11-06T14:34:21+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯНМария ШЕСТЕРИКОВА

Червяки ползут на помощь! Журналист КП проверила самые модные способы сберечь экологию

Вот таких домашних кхм... животных в последнее время заводят москвичи.Вот таких домашних кхм... животных в последнее время заводят москвичи.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вы не поверите, но многие москвичи заводят в домах червей, чтобы перерабатывать мусор!

Червяки ползут на помощь! Журналист КП проверила самые модные способы сберечь экологию

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