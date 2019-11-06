СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-06T13:25:54+03:00

Последние тенденции на рынке ипотеки: когда покупать жилье? 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Это очередной выпуск программы «Среда для жизни». В студии Елена Аракелян, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», и я, Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о последних тенденциях на ипотечном рынке, будем ставить перед нашим экспертом вопрос: когда покупают жилье? Представим эксперта. Это директор по кредитным продуктам Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

В течение всего 2019-го мы наблюдаем снижение ставок по ипотеке и увеличение количества программ с государственной поддержкой. Расскажите, как эти тенденции меняют рынок?

И. Ларин:

- Действительно, на рынке наблюдается положительная динамика, растут портфели банков, растут объемы выдачи ипотечных кредитов. При этом роста цен на жилье мы не наблюдаем, что положительно… То есть увеличивается спрос на взятие ипотечных кредитов. За год мы увидели тренд на снижение ставок больше, чем на 1% в среднем по рынку. Увеличивается количество программ регионального и государственного значения. Наш Банк ДОМ.РФ развивает свою региональную программу. Есть программа «Семейная ипотека» с государственной поддержкой. В скором времени будет запущена программа в Дальневосточном федеральном округе. Действительно тренд на то, что ипотека, будучи социальным продуктом, реализует на рынке все больше и больше программ не только массового коммерческого значения, но и для определенных слоев населения.

Е. Аракелян:

- Есть такой вечный вопрос, который многие решают годами: брать ипотеку сейчас или подождать более подходящих времен? Что стоит иметь в виду, принимая такое решение?

И. Ларин:

- Вопрос в целом правильный. Приниматься такое решение должно взвешенно. Хотя я вижу, что многие часто путают вопрос целесообразности оформления ипотечного кредита с вопросом экономии. Все-таки взятие ипотеки это скорее социальное решение. Потому что от этого зависит, по сути, качество жизни семьи, их дальнейшие планы. Для многих ипотека это возможность, например, построить семью, построить брак, завести детей. Для молодых людей это возможность, условно, съехать от родителей, жить самостоятельной жизнью. То есть это не вопрос экономии и выгоды, хотя, конечно, важно обращать на это внимание, и люди обращают внимание в первую очередь на величину ставки. Но, повторю, вопрос социального характера, и мое мнение, что если потребность человека говорит о том, что здесь и сейчас он нуждается в собственном жилье, то откладывать такой вопрос, как покупка жилья, в частности, с помощью ипотеки не стоит. В пользу этого аргумента также добавлю, что не стоит бояться размера процентной ставки, потому что всегда можно через некоторое время пойти и рефинансировать свой ипотечный кредит. Такая практика на рынке тоже есть. Сейчас, например, ввиду тренда на снижение процентных ставок мы ожидаем новый всплеск роста объемов выдачи по рефинансированию. Напомню, что в последний раз всплеск мы видели в середине прошлого года, я думаю, что увидим в следующем году тоже.

А. Челышев:

- Игорь, обсудим тему, которая очень многих волнует, вне зависимости от того, человек уже решил сейчас брать ипотеку или принял решение отложить этот вопрос на некое неизвестное «потом». Как выбрать надежный объект?

И. Ларин:

- В настоящее время государством уже созданы и продолжают создаваться все условия для повышения прозрачности и безопасности покупки жилья на первичном рынке. Банки исторически работают с застройщиками, которые прошли соответствующую аккредитацию, и в этом случае покупатели жилья могут быть уверены, что сделка безопасна, весь процесс юридически чист.

Е. Аракелян:

- Сейчас много говорят про счета эскроу. Можно ли считать, что если я покупаю новостройка, которая уже продается по этой схеме, через счета экскроу, что это более надежный вариант? И будет ли в этом случае ниже ставка по ипотеке?

И. Ларин:

- Безусловно. Такой механизм позволяет защитить средства дольщиков в случае возможного банкротства застройщиков. Ну и, конечно, прозрачность самих процедур, надежность залога, который получает банк, позволяет в итоге клиентам предоставлять самые низкие ставки по ипотеке. Например, за последние несколько лет ситуация изменилась. Если раньше процентная ставка на вторичном рынке жилья была ниже, чем на первичном, то сейчас – наоборот. В нашем банке, например, ставка на первичном рынке жилья сейчас от 8,3%, она ниже, чем на вторичном рынке.

А. Челышев:

- То есть нельзя однозначно сказать, что при приобретении жилья в ипотеку с помощью эскроу счетов можно ожидать того, что ставка по ипотеке будет ниже?

И. Ларин:

- Это зависит, скажем так, от сотрудничества застройщиков и банков и тех продуктов и программ, которые они совместно могут реализовывать. Я уже озвучил, что ставка на первичном рынке стала ниже, чем на вторичном рынке, у большинства банков, и у нас в частности. И за счет совместных программ можно эту ставку снижать еще сильнее. Я думаю, что об этом рынку недвижимости и банкам стоит подумать очень активно. Ведь те деньги, которые лежат на счетах эскроу в банках, могут быть использованы, например, как субсидии застройщикам, для того чтобы понизить ставку клиенту хотя бы на период строительства жилья. Я думаю, что похожие программы мы в ближайшее время на рынке увидим.

Е. Аракелян:

- Есть еще такой момент. Многие боятся всякой бюрократии, связанной с оформлением любых бумаг, в том числе и ипотеки. Все-таки вопрос серьезный, есть убеждение, что там надо собирать много документов, для этого надо много куда сходить, взять ту или иную справку, и это занимает очень много времени и сил. Насколько сейчас, в век интернета, всевозможных интернет-технологий, это действительно так?

И. Ларин:

- Правильный вопрос вы задаете. Действительно, скорость, удобство оформления – один из важнейших аспектов как выбора банка, так и в целом принятия решения для оформления ипотеки для клиентов. Конечно, прогресс не стоит на месте, процедуры упрощаются, становятся легче. И интернет в этом особенно помогает всем банкам, всему рынку. Действительно, за последние годы мы увидели качественный рост цифровизации всего процесса ипотеки. Например, в нашем Банке ДОМ.РФ сейчас процентов 80 решений принимается почти мгновенно, в автоматическом режиме, в то время как раньше это занимало у многих банков несколько дней. Оформить заявку тоже можно в онлайне. То есть в целом сейчас процесс выглядит таким образом, что для получения ипотечного кредита достаточно прийти всего-навсего один раз, уже на финальной стадии, на самую сделку в офис банка для подписания документов.

А. Челышев:

- Игорь, мы затронули тему рефинансирования. Действительно многие ждут дальнейшего снижения ставок, для того чтобы этот процесс запустить. Но ведь количество успешных попыток ограничено одной. В связи с этим вопрос. Какая разница в ставках между той, которую ты брал, и той, которая есть сейчас, по которой ты можешь рефинансироваться, стоит того, чтобы этот процесс запускать – 3, 5 процентных пунктов? Потому что ждать вечно тоже нельзя, ставки могут и снижаться, и подрастать. Гарантий никаких нет, что снижение будет бесконечным.

И. Ларин:

- Знаете, вот здесь позволю не согласиться. Количество попыток не ограничено одной, и клиент может несколько раз обращаться за рефинансированием в разные банки. Просто в первом случае он нефинансирует ранее взятый ипотечный кредит, во втором случае он рефинансирует уже рефинансируемый когда-то ипотечный кредит. Такая практика есть. Может быть, не все о ней знают. Это зависит, конечно, от требований банков, но такое возможно.

Но вопрос совершенно верный – насколько нужно заниматься этим регулярно, при малейшем изменении ставки? Практика показывает, что если разница в текущей ставке по ипотечному договору и предлагаемой новой ставки достигает 1-1,5%, то в целом уже об этом стоит всерьез задуматься.

Е. Аракелян:

- Много ли сейчас желающих воспользоваться семейной ипотекой? Это известная программа, о ней много говорят. И есть ли какие-то еще (может быть, на региональном уровне) дополнительные возможности у семей получить еще какие-то льготы?

И. Ларин:

- Действительно, программа очень популярна в этом году. После того как сниженную ставку зафиксировали на весь срок кредитования, за год наш банк, например, выдал уже более 4800 кредитов, общая сумма превысила 12 миллиардов. Во втором полугодии мы занимали второе место по выдаче в стране. Здесь, конечно, тоже ставка зависит от желания и возможностей банков делать ее ниже, нежели заявленные 6%. У нас, в частности, она составляет 4,9% на весь срок, без обязательного личного страхования, например. То есть такая честная настоящая ставка, которую могут получить семьи, обращаясь к нам.

А. Челышев:

- Игорь, я попрошу вас сказать короткое финальное напутствие всем тем, кто сейчас раздумывает над принятием решения об ипотеке.

И. Ларин:

- Условия на рынке сейчас очень хорошие, ставки в стране достигли рекордного минимума. Я думаю, что если вопрос социального характера, потребность сейчас существует, заниматься этим вопросом важно, то не стоит откладывать, не стоит раздумывать, нужно пойти и сделать это. И качество жизни кардинально изменится, люди будут двигаться дальше, реализовывать свои следующие планы на жизнь, а не откладывать мечты на потом.