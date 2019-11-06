2019-11-06T14:56:18+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Как горячие пирожки! Москвичи за неделю раскупили квартиры площадью 11 кв. метров, как у кума Тыквы

Так называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Фото: cian.ruТак называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Фото: cian.ru

По данным экспертов, еще семь лет назад площадь самого малогабаритного варианта была 33 квадратных метра. Теперь же можно купить квартиру втрое меньше

Как горячие пирожки! Москвичи за неделю раскупили квартиры площадью 11 кв. метров, как у кума Тыквы

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