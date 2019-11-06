Как горячие пирожки! Москвичи за неделю раскупили квартиры площадью 11 кв. метров, как у кума Тыквы
По данным экспертов, еще семь лет назад площадь самого малогабаритного варианта была 33 квадратных метра. Теперь же можно купить квартиру втрое меньше
Как горячие пирожки! Москвичи за неделю раскупили квартиры площадью 11 кв. метров, как у кума Тыквы
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