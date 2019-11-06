СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-06T14:56:18+03:00

Так называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Фото: cian.ru

Как горячие пирожки! Москвичи за неделю раскупили квартиры площадью 11 кв. метров, как у кума Тыквы 00:00 00:00

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