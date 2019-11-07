Геннадий Зюганов: «Те, кто хотят перезахоронить Ленина - мерзавцы»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, зачем Ленина вновь предложили захоронить, сколько нужно оставлять чаевых в ресторанах и кафе, нужно ли платить алименты из бюджета и что будут обсуждать на российско-казахском форуме
Геннадий Зюганов: «Те, кто хотят перезахоронить Ленина - мерзавцы»
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