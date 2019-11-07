2019-11-07T14:54:22+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Геннадий Зюганов: «Те, кто хотят перезахоронить Ленина - мерзавцы»

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, зачем Ленина вновь предложили захоронить, сколько нужно оставлять чаевых в ресторанах и кафе, нужно ли платить алименты из бюджета и что будут обсуждать на российско-казахском форуме

Геннадий Зюганов: «Те, кто хотят перезахоронить Ленина - мерзавцы»

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
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