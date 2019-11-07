2019-11-07T18:43:46+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Идею о замене Википедии Путину подбросил кто-то, кто хочет освоить деньги на создание «новой достоверной энциклопедии»

Политолог Георгий Бовт - о главных темах дняПолитолог Георгий Бовт - о главных темах дня

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт говорят про ограничение свободы в интернете, аналог Википедии, способ уничтожить сразу все авианосцы США и вузы как «конвейер, создающий недовольных»

Георгий Бовт: Идею о замене Википедии Путину подбросил кто-то, кто хочет освоить деньги на создание «новой достоверной энциклопедии»

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

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