Георгий Бовт: Идею о замене Википедии Путину подбросил кто-то, кто хочет освоить деньги на создание «новой достоверной энциклопедии»
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт говорят про ограничение свободы в интернете, аналог Википедии, способ уничтожить сразу все авианосцы США и вузы как «конвейер, создающий недовольных»
Георгий Бовт: Идею о замене Википедии Путину подбросил кто-то, кто хочет освоить деньги на создание «новой достоверной энциклопедии»
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!