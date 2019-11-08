СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-08T13:00:41+03:00

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин

Из-за инфляции и снижения ставок оказалось выгоднее купить машину в кредит, чем копить на неё 00:00 00:00

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