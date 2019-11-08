Из-за инфляции и снижения ставок оказалось выгоднее купить машину в кредит, чем копить на неё
Михаил Антонов и автоэксперт Кирилл Милешкин обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Из-за инфляции и снижения ставок оказалось выгоднее купить машину в кредит, чем копить на неё
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