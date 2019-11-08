2019-11-08T13:00:41+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Из-за инфляции и снижения ставок оказалось выгоднее купить машину в кредит, чем копить на неё

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машинОбсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин

Михаил Антонов и автоэксперт Кирилл Милешкин обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Из-за инфляции и снижения ставок оказалось выгоднее купить машину в кредит, чем копить на неё

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Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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