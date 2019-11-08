2019-11-08T16:17:10+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Петр Шкуматов: Заработок таксиста опустился ниже заработка в Макдональдсе!

Петр на своей шкуре решил испытать, как живется столичному таксисту. Фото: Личный архив Петра ШкуматоваПетр на своей шкуре решил испытать, как живется столичному таксисту. Фото: Личный архив Петра Шкуматова

Руководитель Общества синих ведерок побомбил на дорогах столицы и понял, что в такси эконом-класса водителями могут остаться одни мигранты. Разбираемся, почему заработать реально только приезжим

Петр Шкуматов: Заработок таксиста опустился ниже заработка в Макдональдсе!

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