Петр Шкуматов: Заработок таксиста опустился ниже заработка в Макдональдсе!
Руководитель Общества синих ведерок побомбил на дорогах столицы и понял, что в такси эконом-класса водителями могут остаться одни мигранты. Разбираемся, почему заработать реально только приезжим
Петр Шкуматов: Заработок таксиста опустился ниже заработка в Макдональдсе!
КСТАТИ
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