Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей, умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске, немецкие депутаты не смогли договориться по «Северному потоку-2»
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей, умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске, немецкие депутаты не смогли договориться по «Северному потоку-2»
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