2019-11-08T18:29:34+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей, умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске, немецкие депутаты не смогли договориться по «Северному потоку-2»

Игорь Измайлов - с главными темами дняИгорь Измайлов - с главными темами дня

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей, умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске, немецкие депутаты не смогли договориться по «Северному потоку-2»

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