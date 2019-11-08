СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-08T18:29:34+03:00

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей, умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске, немецкие депутаты не смогли договориться по «Северному потоку-2» 00:00 00:00

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