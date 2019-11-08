2019-11-08T20:52:18+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Мои друзья, приехавшие из Германии через 30 лет, были в шоке. Их потрясла безопасность и дружелюбие

Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные новости дня.Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные новости дня.

Доктор экономических наук - про то, что наше стремление к абсолюту - плохое качество, почему две трети россиян вообще не должны платить налоги и зачем стране нужна комиссия по борьбе со лженаукой

Михаил Делягин: Мои друзья, приехавшие из Германии через 30 лет, были в шоке. Их потрясла безопасность и дружелюбие

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12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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