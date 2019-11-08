Михаил Делягин: Мои друзья, приехавшие из Германии через 30 лет, были в шоке. Их потрясла безопасность и дружелюбие
Доктор экономических наук - про то, что наше стремление к абсолюту - плохое качество, почему две трети россиян вообще не должны платить налоги и зачем стране нужна комиссия по борьбе со лженаукой
Михаил Делягин: Мои друзья, приехавшие из Германии через 30 лет, были в шоке. Их потрясла безопасность и дружелюбие
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!