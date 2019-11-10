Учреждение рабочей милиции, смерть Леонида Брежнева, показ фильма Мартина Скорсезе на НТВ, создание группы «Наутилиус помпилиус»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Учреждение рабочей милиции, смерть Леонида Брежнева, показ фильма Мартина Скорсезе на НТВ, создание группы «Наутилиус помпилиус»
10 ноября. В этот день в разные годы:
1917 год - принимается Постановление о рабочей милиции.
1982 год - умирает Леонид Брежнев.
1997 год - премьера фильма на НТВ Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».
1982 год - создана группа «Наутилиус помпилиус».