2019-11-09T23:02:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учреждение рабочей милиции, смерть Леонида Брежнева, показ фильма Мартина Скорсезе на НТВ, создание группы «Наутилиус помпилиус»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Учреждение рабочей милиции, смерть Леонида Брежнева, показ фильма Мартина Скорсезе на НТВ, создание группы «Наутилиус помпилиус»

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10 ноября. В этот день в разные годы:

1917 год - принимается Постановление о рабочей милиции.

1982 год - умирает Леонид Брежнев.

1997 год - премьера фильма на НТВ Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

1982 год - создана группа «Наутилиус помпилиус».

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