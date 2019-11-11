2019-11-11T12:00:22+03:00
Дави на газ
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

За себя и за того парня. В России вступают новые привила для водителей при оформлении ОСАГО

С 11 ноября в России вступают новые правила оформления страхового полиса ОСАГО, которые вводят материальную ответственность водителей при сообщении неверных или ложных сведений при оформлении страховки.С 11 ноября в России вступают новые правила оформления страхового полиса ОСАГО, которые вводят материальную ответственность водителей при сообщении неверных или ложных сведений при оформлении страховки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тест-редактор интернет-журнала Drive.ru Никита Гудков и Валентин Алфимов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы

За себя и за того парня. В России вступают новые привила для водителей при оформлении ОСАГО

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