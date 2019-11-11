СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-11T12:00:22+03:00

С 11 ноября в России вступают новые правила оформления страхового полиса ОСАГО, которые вводят материальную ответственность водителей при сообщении неверных или ложных сведений при оформлении страховки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За себя и за того парня. В России вступают новые привила для водителей при оформлении ОСАГО 00:00 00:00

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