Страна победившего мусора. В Сыктывкаре прошёл многотысячный митинг против строительства полигона для московских отходов в Шиесе
Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают, почему во всём мире проблема сортировки и утилизации бытовых отходов успешно решается, а в России только тарифы повышаются и как это связано с новым рейтингом губернаторов по доверию граждан
Страна победившего мусора. В Сыктывкаре прошёл многотысячный митинг против строительства полигона для московских отходов в Шиесе
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