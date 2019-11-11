2019-11-11T12:52:07+03:00
Доживём до понедельника
Валентин АЛФИМОВМаксим ШЕВЧЕНКО

Страна победившего мусора. В Сыктывкаре прошёл многотысячный митинг против строительства полигона для московских отходов в Шиесе

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают главные темы дняМаксим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают главные темы дня

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают, почему во всём мире проблема сортировки и утилизации бытовых отходов успешно решается, а в России только тарифы повышаются и как это связано с новым рейтингом губернаторов по доверию граждан

Страна победившего мусора. В Сыктывкаре прошёл многотысячный митинг против строительства полигона для московских отходов в Шиесе

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