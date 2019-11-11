СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-10T17:30:47+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Начало железнодорожного движения и первые сберкассы в России, премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» 00:00 00:00

11 ноября. В этот день в разные годы:

1837 год - открывается железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

1841 год - в России появляются первые сберегательные кассы.

1974 год - премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

1989 год - Лиза Стенфилд оказывается на вершине американского и британского хит-парада.