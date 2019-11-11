Начало железнодорожного движения и первые сберкассы в России, премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Начало железнодорожного движения и первые сберкассы в России, премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»
11 ноября. В этот день в разные годы:
1837 год - открывается железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
1841 год - в России появляются первые сберегательные кассы.
1974 год - премьера фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
1989 год - Лиза Стенфилд оказывается на вершине американского и британского хит-парада.