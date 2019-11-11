Михаил Делягин: Воровство из бюджета стало самым выгодным видом бизнеса в России
Известный экономист - про то, почему Европа отмечает годовщину окончания Первой мировой войны, а Россия - нет, как бедность мешает экономическому развитию страны, будут ли увеличены налоги для богатых и почему импичмент Трампа не случится
Михаил Делягин: Воровство из бюджета стало самым выгодным видом бизнеса в России
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