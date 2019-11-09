2019-11-09T18:08:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первое советское Правительство, «Хрустальная ночь» в Германии, переименование города Сталин в Донецк, день рождения Александры Пахмутовой

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Первое советское Правительство, «Хрустальная ночь» в Германии, переименование города Сталин в Донецк, день рождения Александры Пахмутовой

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9 ноября. В этот день в разные годы:

1917 год - формируется первое советское Правительство.

1938 год - «Хрустальная ночь» в Германии.

1961 год - Сталинская область и город Сталин переименованы в Донецкую область и город Донецк.

1929 год - день рождения Александры Пахмутовой.

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