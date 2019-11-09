Первое советское Правительство, «Хрустальная ночь» в Германии, переименование города Сталин в Донецк, день рождения Александры Пахмутовой
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Первое советское Правительство, «Хрустальная ночь» в Германии, переименование города Сталин в Донецк, день рождения Александры Пахмутовой
9 ноября. В этот день в разные годы:
1917 год - формируется первое советское Правительство.
1938 год - «Хрустальная ночь» в Германии.
1961 год - Сталинская область и город Сталин переименованы в Донецкую область и город Донецк.
1929 год - день рождения Александры Пахмутовой.