2019-11-12T13:38:33+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Требуйте долива после отстоя пены! Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин

Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин.Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин.Фото: Олег УКЛАДОВ

Тест-редактор интернет-журнала Drive.ru Никита Гудков и Валентин Алфимов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы

Требуйте долива после отстоя пены! Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин

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29 Октября 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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