Требуйте долива после отстоя пены! Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин
Тест-редактор интернет-журнала Drive.ru Никита Гудков и Валентин Алфимов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы
Требуйте долива после отстоя пены! Минпромторг выяснил, что на 20% АЗС России недоливают бензин
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