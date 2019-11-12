2019-11-12T23:17:07+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Кудрин заявил, что 200 млрд рублей в год помогут искоренить бедность в России

Экономист Евгений Надоршин и Алексей Иванов обсуждают главные экономические темы.Экономист Евгений Надоршин и Алексей Иванов обсуждают главные экономические темы.

Экономист Евгений Надоршин и Алексей Иванов обсуждают главные экономические темы

Кудрин заявил, что 200 млрд рублей в год помогут искоренить бедность в России

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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