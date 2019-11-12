12 Нояб. 17:03 2019-11-12T23:17:07+03:00

Кудрин заявил, что 200 млрд рублей в год помогут искоренить бедность в России 00:00 00:00

КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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