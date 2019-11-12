Алексей Мухин: Громадное количество денег возвращается в федеральный бюджет неистраченными. Это говорит о некомпетентности губернаторов
Директор Центра политической информации обсуждает с Андреем и Юлией Норкиным, для чего нужны рейтинги губернаторов, о разрешении Конституционного суда изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров и поможет ли это в борьбе с коррупцией
Алексей Мухин: Громадное количество денег возвращается в федеральный бюджет неистраченными. Это говорит о некомпетентности губернаторов