2019-11-13T00:22:11+03:00
Простыми словами
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНА

Алексей Мухин: Громадное количество денег возвращается в федеральный бюджет неистраченными. Это говорит о некомпетентности губернаторов

Андрей и Юлия Норкины обсуждают главные новостиАндрей и Юлия Норкины обсуждают главные новости

Директор Центра политической информации обсуждает с Андреем и Юлией Норкиным, для чего нужны рейтинги губернаторов, о разрешении Конституционного суда изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров и поможет ли это в борьбе с коррупцией

Алексей Мухин: Громадное количество денег возвращается в федеральный бюджет неистраченными. Это говорит о некомпетентности губернаторов

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