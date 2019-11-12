2019-11-13T01:10:45+03:00
Горячо-холодно
Александр ГУРНОВ

Александр Гурнов: На Западе преподаватели, как черт от ладана, бегут от неформальных отношений со студентами

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Журналист рассказывает, кто виноват в гибели главаря «Белых касок», зачем BBC начала съемки фильма про Скрипалей, нужна ли Украина России, как можно было предотвратить страшное убийство в Санкт-Петербурге и почему мат - для дебилов

Александр Гурнов: На Западе преподаватели, как черт от ладана, бегут от неформальных отношений со студентами

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 42.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США
Президент Колумбии назначил нового главу МИД
В Пентагоне вновь назвали Россию и Китай «самыми серьезными угрозами» для США
Гарибашвили: Грузию не принимают в НАТО из-за «российского фактора»
Сенатор Жанин Аньес объявила себя и.о. президента Боливии
Экстрадированному из Израиля россиянину Буркову в США грозит до 80 лет тюрьмы
Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельских тружениц
Госдепартамент: США обсуждают с Россией репатриацию россиян, примкнувших к ИГ* в Сирии
В Боливии продолжаются протесты и беспорядки: пострадали 12 человек
Робби Уильямс: «У меня нет мобильного телефона с 2006 года»
В Госдуме ответили на слова Порошенко о Крыме
Трамп снова пригрозил Китаю повысить пошлины
В США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова