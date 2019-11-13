13 ноября. Изобретение сосисок, создание Института мозга в Москве, премьера фильма «Свадьба в Малиновке»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 ноября. Изобретение сосисок, создание Института мозга в Москве, премьера фильма «Свадьба в Малиновке»
13 ноября. В этот день в разные годы:
1805 год — Иоганн Ланер представил в Вене новый мясной продукт: сосиски.
1928 год — создание Института мозга в Москве под руководством Бехтерева В.М.
1967 год — премьера фильма «Свадьба в Малиновке».