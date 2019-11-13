13 Нояб. 01:46 2019-11-15T20:59:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 ноября. Изобретение сосисок, создание Института мозга в Москве, премьера фильма «Свадьба в Малиновке» 00:00 00:00

13 ноября. В этот день в разные годы:

1805 год — Иоганн Ланер представил в Вене новый мясной продукт: сосиски.

1928 год — создание Института мозга в Москве под руководством Бехтерева В.М.

1967 год — премьера фильма «Свадьба в Малиновке».