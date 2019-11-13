13 Нояб. 08:03 2019-11-13T12:14:12+03:00

Кудрин заявил, что Россия тратит на соцподдержку 11 трлн. Но если добавить еще 200 млрд, бедных сразу станет меньше 00:00 00:00

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