Кудрин заявил, что Россия тратит на соцподдержку 11 трлн. Но если добавить еще 200 млрд, бедных сразу станет меньше
Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают, можно ли победить бедность выплатами, нужно ли регистрировать блогеров как иноагентов, поможет ли конфискация имущества у родственников взяточников борьбе с коррупцией и пускать ли в интернет по паспорту
Кудрин заявил, что Россия тратит на соцподдержку 11 трлн. Но если добавить еще 200 млрд, бедных сразу станет меньше
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