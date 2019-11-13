13 Нояб. 11:33 2019-11-13T14:48:55+03:00

Снять квартиру? Легко! В Москве открыто бронирование арендного жилья ДОМ.РФ в ЖК «Символ» и «Парк Легенд» 00:00 00:00

- Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. Сегодня мы продолжим разговор о рынке арендного жилья. Есть повод. Потому что ДОМ.РФ открыл бронирование в двух новых арендных домов в жилых комплексах «Символ» и «Парк легенд» в Москве. Оба проекта реализованы согласно принципам арендного жилья, доступного арендаторам. То есть эти ЖК изначально строились под предстоящую сдачу в аренду этих квартир и апартаментов.

На прямой связи со студией руководитель коммерческой службы ДОМ.РФ Анна Двуреченская. Анна, расскажите об этих проектах, об этих арендных домах, что они из себя представляют. Картинку мы все видели. Картинка очень красивая. Я у каждого из них был лично, они производят очень приятное впечатление. А что внутри?

- Внутри полноценное современное арендное жилье, под ключ, куда может заехать арендатор, подписав с нами договор, и начать жить прямо в этот день. Наши арендные дома это современное арендное жилье, которое мы реализуем по программе по развитию цивилизованного рынка аренды, в соответствии с поручением президента, где мы создаем современные арендные дома. Это или полностью дом, или подъезд в жилом комплексе, где квартиры полностью предоставляются в аренду на долгосрочной основе.

- Давайте подробнее поговорим о ЖК «Символ» и ЖК «Парк легенд». Где они расположены, и сколько там квартир?

- «Символ» расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Римская». Это в самом начале шоссе Энтузиастов. У нас там 378 квартир, целый дом, со своей внутренней территорией, подземной парковкой на 251 машино-место.

Жилой комплекс «Парк легенд» находится в очень перспективном месте, в 60 метрах от МЦК «ЗиЛ», там, где Третье транспортное кольцо, а также станция метро «Автозаводская». В этом доме у нас 338 квартир и порядка 126 машино-мест. Все дома расположены с очень развитой инфраструктурой, которая удобна арендаторам, которой очень легко воспользоваться. И она создает комфортные условия для жизни.

- Вы уже ответили на вопрос о том, есть ли парковка. Там есть подземные паркинги у каждого из этих ЖК. Тогда вопрос следующий, самый интересный и самый главный. Ставки в арендных домах какие?

- Мы как раз вчера открыли бронирование в данных арендных домах. И у нас минимальные ставки на момент открытия. Ставка в «Парке легенд» нашей студии находится на уровне 40 тыс. рублей. В нее включено все, кроме счетчиков коммунальных услуг. Так же, как и везде наши коммунальные платежи состоят только из арендной платы, депозита, и отдельно арендаторы платят только счетчики коммунальных услуг.

В «Символе» минимальная ставка аренды составляет 42700 рублей.

- Где можно ознакомиться с квартирами, где можно получить консультацию?

- Мы работаем с нашими арендаторами онлайн. Вся информация доступна на наших сайтах. На специализированном сайте по аренде – «аренда.дом.рф». Кроме того, можно зайти на центральный сайт ДОМ.РФ, где предоставлена полностью вся информация по аренде. Кроме этого, мы открыли в торговом центре «Новинский пассаж» шоурум с элементами дополненной реальности, где работают профессиональные менеджеры по работе с арендаторами. Где можно не только посмотреть с помощью дополненной реальности, как выглядят наши квартиры, какая у них отделка, какой вид из окна будет открываться с любого этажа. Также можно посмотреть, что из себя представляет район расположения домов, какая инфраструктура доступна, как можно добраться, как можно вообще организовать свою жизнь в районе данного расположения.

- Если я приеду смотреть квартиру в шоурум, будут ли у меня какие-то плюсы от самого факта того, что я приехал, ножками пришел?

- Шоурум сможет дать вам полное представление о том, что из себя представляет данная квартира, которая будет доступна к аренде. В жилые комплексы «Символ» и «Парк легенд» можно будет заезжать в мае 2020 года. Поэтому на данной стадии можно будет посмотреть, из чего будет складываться его арендное жилье. Это в целом основное преимущество, из-за чего мы создали этот шоурум. Чтобы благодаря современным IT-технологиям наши будущие жильцы смогли посмотреть свое будущее жилье и забронировать возможность проживания в таком жилье. Кроме того, работают профессиональные менеджеры по аренде, которые смогут проконсультировать, что из себя представляет договор бронирования, что из себя представляет договор аренды, и любой вопрос, связанный с арендой.

- Прозрачно намекаю на возможность предоставления каких-то скидочек тем, кто как можно раньше приедет, посмотрит и забронирует.

- Вы всё правильно делаете. С учетом того, что мы только что открыли бронирование, сейчас действуют самые минимальные ставки аренды. Сейчас самая минимальная арендная плата. Впоследствии, по мере приближения к запуску и вообще по мере сдачи в аренду наших арендных домов ставки аренды, естественно, будут повышаться. Поэтому сегодня, приехав в наш шоурум, вы можете получить минимальную ставку аренды, которая возможна в наших проектах.

- Анна, в каком графике работает шоурум? Может быть, назовем его номер телефона, электронную почту.

- Да, конечно. Шоурум работает в торговом центре. Торговые центры, как вы понимаете, у нас работают в режиме с 9 до 9, семь дней в неделю, там открытый доступ. Соответственно, можно подъехать в любое удобное время, где бы вы ни находились, какие бы планы у вас ни были, шоурум открыт. Если вы хотите заранее предупредить о своем приезде, чтобы мы могли как-то подготовиться, с нами можно связаться по телефону колл-центра 1-200-200.

- Это уже второй шаг на пути развития цивилизованного рынка арендного жилья в Москве. Первым шагом был ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре. Его заселение началось еще в 2017 году. Расскажите, остались ли там свободные места? Какие результаты показал этот проект?

- Мы открыли «Лайнер» в июле 2017 года. Начиная с сентября 2017 года, то есть ровно через два месяца, он был полностью сдан. И на сегодняшний день у нас 100% все сдано в аренду. Освобождается от 1 до 2 апартаментов в месяц, соответственно, можно вставать в лист ожидания и ожидать, когда освободится такое арендное жилье. Реализация данного проекта показала нам, что такой формат действительно очень востребован. Среди клиентов, среди людей, которые снимают квартиру, такие продукты востребованы, поэтому мы в следующем году реализуем еще 4 новых проекта, в которые входят «Символ» и «Парк легенд». И это порядка 2 тысяч квартир. До 2022 года мы введем еще 2 тысячи квартир. Кроме Москвы, мы также приобрели жилой комплекс «Современник». Это город Воронеж, где мы тоже реализуем современный арендный дом. И до конца года мы также объявим других сделках, которые мы сделали в регионах по созданию современных арендных домов.

- О тех объектах, которые появятся в Москве, сделаю небольшой анонс. Один из них – это Match Point на улице Василисы Кожиной, 13. Там будет почти 800 апартаментов и столько же машино-мест. Там заселение по плану – июль 2020 года. И Октябрьское поле, ЖК «Октябрьское поле» - Москва, Берзарина, вл. 3, кор. 2. Там чуть меньше квартир – 147 и 55 машино-мест, заселение – ноябрь 2020 года. Если я где-то ошибся, Анна, поправьте меня прямо сейчас.

- Все верно вы говорите. За исключением того, что Match Point мы начнем реализовывать в августе и постепенно будем вводить определенное количество апартаментов в этом арендном доме, чтобы реализовать быстро такой большой арендный дом.

- Анна, спасибо вам огромное.

Мы говорили об открытии, бронировании арендного жилья ДОМ.РФ в ЖК «Символ» и ЖК «Парк легенд».

Напомню, что ознакомиться с вариантами квартир в ЖК «Символ» и ЖК «Парк легенд» и получить консультацию можно в шоуруме проектов арендного жилья ДОМ.РФ по адресу: Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский», 2-й этаж. Посетители смогут виртуально пройтись по квартирам, посмотреть виды из окон, изучить варианты отделки и планировочные решения. На площадке работает кинотеатр с панорамой на 180 градусов, с презентацией арендных домов. Каждый, кто заинтересован в аренде, сможет забронировать квартиру в шоуруме, а также выбрать жилье по разным параметрам – количество комнат, этаж, типы отделки и другие характеристики. Кроме того, посетители шоурума смогут воспользоваться привилегией лучшей цены.