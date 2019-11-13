Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США, Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, пособие по уходу за ребенком вырастет до 28 тысяч рублей
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Израильские власти экстрадировали россиянина Буркова в США, Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, пособие по уходу за ребенком вырастет до 28 тысяч рублей
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.