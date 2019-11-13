Защита Соколова заявила, что он мог убить из самообороны, в Подмосковье дети сбежали от приемной матери к родному отцу, штраф за хулиганство увеличат в 5 раз, 31 декабря будет рабочим днем
Елена Афонина - с главными темами дня
Защита Соколова заявила, что он мог убить из самообороны, в Подмосковье дети сбежали от приемной матери к родному отцу, штраф за хулиганство увеличат в 5 раз, 31 декабря будет рабочим днем
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