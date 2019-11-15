Выставка «Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914» в Еврейском музее, концерт Гарика Сукачева, день рождения Деда Мороза, фестиваль «Янтарный уикенд» в Калининграде
Куда сходить, что посмотреть в предстоящие выходные
Наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина рассказывает о событиях выходных, которые нельзя пропустить
Выставка «Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914» в Еврейском музее, концерт Гарика Сукачева, день рождения Деда Мороза, фестиваль «Янтарный уикенд» в Калининграде
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