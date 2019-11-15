Путин предупредил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, банки хотят получать от клиентов декларации о доходах, в России могут запретить водку с ароматизаторами
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин предупредил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, банки хотят получать от клиентов декларации о доходах, в России могут запретить водку с ароматизаторами
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