15 Нояб. 15:03 2019-11-15T17:06:51+03:00

Путин предупредил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, банки хотят получать от клиентов декларации о доходах, в России могут запретить водку с ароматизаторами 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.