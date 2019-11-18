Максим Шевченко: «У меня есть серьезные подозрения, что Никита Исаев умер не своей смертью»
Тина Канделаки и Максим Шевченко говорят о странной смерти политика и ведущего Радио «Комсомольская правда» Никиты Исаева, очередных волнениях в Грузии и могут ли в России начаться протесты масштаба «жёлтых жилетов» во Франции
Максим Шевченко: «У меня есть серьезные подозрения, что Никита Исаев умер не своей смертью»
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