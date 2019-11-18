Как 30 лет назад исчезла ГДР и когда в России начнут работать, не воруя
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают, могла ли история восточноевропейского социалистического блока пойти по другому пути и почему Путин потрясен масштабами воровства на космодроме «Восточный», но сделать ничего не может
Как 30 лет назад исчезла ГДР и когда в России начнут работать, не воруя
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