2019-11-18T14:42:43+03:00
Доживём до понедельника
Тина КАНДЕЛАКИМаксим ШЕВЧЕНКО

Позор или суровая реальность? Сборная России по футболу проиграла Бельгии, но вышла на Евро

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы дня.Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают главные темы дня.

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают, как поддержка бизнеса влияет на футбол, разбирают на примере «Джокера» связь между кино и политикой и рассказывают, как немцы (а не американцы!) свергли Моралеса в Боливии

Позор или суровая реальность? Сборная России по футболу проиграла Бельгии, но вышла на Евро

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