Позор или суровая реальность? Сборная России по футболу проиграла Бельгии, но вышла на Евро
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают, как поддержка бизнеса влияет на футбол, разбирают на примере «Джокера» связь между кино и политикой и рассказывают, как немцы (а не американцы!) свергли Моралеса в Боливии
Позор или суровая реальность? Сборная России по футболу проиграла Бельгии, но вышла на Евро
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