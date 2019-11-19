2019-11-19T11:24:53+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Прощай, гаражная диагностика! В России появится приложение «Автошазам», диагностирующее двигатель по звуку

Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях.Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях.

Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечает на все ваши вопросы

Прощай, гаражная диагностика! В России появится приложение «Автошазам», диагностирующее двигатель по звуку

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29 Октября 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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