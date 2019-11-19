Прощай, гаражная диагностика! В России появится приложение «Автошазам», диагностирующее двигатель по звуку
Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечает на все ваши вопросы
Прощай, гаражная диагностика! В России появится приложение «Автошазам», диагностирующее двигатель по звуку
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