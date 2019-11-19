Мужчина, пропустивший стрелка в колледж в Благовещенске, заявил, что не являлся охранником
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, как можно обеспечить безопасность в учебных заведениях, какие «красивые» номера машин теперь можно купить и нужно ли сокращать время продажи алкоголя на час
Мужчина, пропустивший стрелка в колледж в Благовещенске, заявил, что не являлся охранником
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