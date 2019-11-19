Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, поменяется ли хоть что-то после встречи «нормандской четверки», какие особенности делают нашу страну уязвимой и полюбили ли россияне продукцию, которую выпускает звезды шоу-бизнеса
Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?
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