СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-19T13:49:24+03:00

Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву? 00:00 00:00

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