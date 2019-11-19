Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка
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