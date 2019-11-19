2019-11-19T15:41:17+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка

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