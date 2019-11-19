Медведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровне
Владимир Ворсобин обсуждает с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом, что нужно сделать людям, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и заставить чиновников работать
Медведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровне
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