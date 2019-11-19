2019-11-19T14:42:28+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Медведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровне

Медведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровнеМедведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровне

Владимир Ворсобин обсуждает с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексеем Зубцом, что нужно сделать людям, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и заставить чиновников работать

Медведев пообещал жителям алтайского села горячую воду. Почему коммунальные проблемы решаются только на высшем уровне

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