2019-11-19T18:51:51+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Зарплаты в России растут не благодаря успехам экономики, а из-за перевода зарплат из серых в белые

Алексей Иванов и завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов обсуждают главные экономические темы.Алексей Иванов и завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов обсуждают главные экономические темы.

Алексей Иванов и завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов говорят о том, почему не растет экономика

Зарплаты в России растут не благодаря успехам экономики, а из-за перевода зарплат из серых в белые

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Михаил БЕЛЯЕВ
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