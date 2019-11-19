В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке
Елена Афонина - с главными темами дня
В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке
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