2019-11-19T19:42:10+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке

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