2019-11-20T12:08:20+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Многодетная мать из Татарстана сняла видео с шестилетним сыном за рулем автомобиля. Как наказывать таких мамаш?

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о самых интересных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о самых интересных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о самых интересных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Многодетная мать из Татарстана сняла видео с шестилетним сыном за рулем автомобиля. Как наказывать таких мамаш?

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Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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