Многодетная мать из Татарстана сняла видео с шестилетним сыном за рулем автомобиля. Как наказывать таких мамаш?
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о самых интересных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Многодетная мать из Татарстана сняла видео с шестилетним сыном за рулем автомобиля. Как наказывать таких мамаш?
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