СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-20T11:53:41+03:00

Кто заступится за обманутых дольщиков 00:00 00:00

А. Челышев:

- Сегодня поговорим о событии знаковом, событии замечательном, событии, которое сделало чуточку счастливее 5,5 тысяч семей россиян. Это люди, у которых взяли деньги застройщики и не построили дома – это обманутые дольщики. Дело в том, что 15 ноября, на прошлой неделе, Набсовет фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, рассмотрел вопрос софинансирования мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков через выплаты компенсаций, и принял решение достроить 56 проблемных домов в восьми регионах Российской Федерации. Об этом мы будем сегодня говорить. На связи со студией заместитель генерального директора фонда защиты прав дольщиков, участников долевого строительства Алексей Ниденс. Алексей Викторович, здравствуйте.

А. Ниденс:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Правильно ли мы понимаем, что эти 56 домов в таком количестве вошли в голосование и ни один дом из этого списка не выпал?

А. Ниденс:

- Совершенно верно. На рассмотрение наблюдательного совета выносились 56 домов, из них, нужно отметить, что по 26 принято решение о завершении строительства, а по 30 домам принято решение о выплате компенсации дольщикам, так как строительство этих домов, к сожалению, там нецелесообразно.

Е. Аракелян:

- Сколько еще домов и семей дольщиков остается в очереди и в каких регионах их больше всего?

А. Ниденс:

- С 1 июля текущего года в силу федерального закона ведется публичный реестр проблемных объектов, сегодня он включает в себя 3142 дома в 75 субъектах Российской Федерации – это более тысячи застройщиков, которые не исполнили свои обязательства перед дольщиками, которые и оплатили в их сторону приобретение своих квартир. При этом максимальное количество недостроенных домов на сегодня это Московская область, Краснодарский край и Ленинградская область. В том числе, это связано с тем, что как раз в данных субъектах и достаточно большое количество проектов реализуется, и находится в строительстве.

А. Челышев:

- У нас уже меньше полутора месяцев остается до конца этого года, что люди успеют почувствовать, увидеть, возможно, получить до конца 2019-го?

А. Ниденс:

- На сегодня мы уже – если говорить именно про фонд защиты прав граждан – ввели в эксплуатацию пять домов проекта УрбанГрупп – это в Подмосковье, еще семь домов введем в эксплуатацию до конца текущего года, суммарно почти 6,5 тысяч дольщиков получат свое жилье. Еще 4 дома мы сдали в октябре в Нижнем Новгороде – это 230 семей сейчас получают ключи от своих квартир. Еще по 56 домам – это почти 5,5 тысяч дольщиков уже решение получили и до конца года мы планируем, что вынесем на решение наших коллегиальных органов еще порядка 200-250 домов и, соответственно, эти дольщики уже получат варианты решения – либо завершение строительства, либо выплата компенсации до конца текущего года.

Е. Аракелян:

- Вы говорили, что там есть два варианта решения проблемы. Первый – это достроить дом, второй – выплатить дольщику компенсацию. На основании чего принимается это решение, что достройка нецелесообразна и лучше отдать деньгами?

А. Ниденс:

- Процесс принятия решения подробно описан как на уровне федерального закона, так и в постановлениях правительства. Если кратко, то оцениваются две составляющие. Первое – это в процедуре банкротства формируется реестр требований участников строительства, конкурсным управляющим этот перечень передается в фонд, соответственно, мы знаем поименно каждого дольщика по данному объекту, знаем, какую квартиру он приобретал, и производим расчет возможной выплаты денежной компенсации, исходя из рыночной стоимости данного объекта на день оценки. С другой стороны, оценивается профессиональными экспертами стоимость завершения строительства, причем, учитываются не только суммы, необходимые, чтобы дом построить, но и обеспечить его всей необходимой инфраструктурой, в том числе, учитываются необходимость исполнения обязательств перед коридорами первой и второй очереди, потому что объекты достройки нужно будет изымать из процедуры банкротства, и, соответственно, далее сравниваются эти две величины и принимаются решения по принципу экономической целесообразности. Если правильнее, быстрее и дешевле выплатить компенсацию дольщикам, то выплачивается компенсация. Если завершить строительство является более оптимальным вариантом и требуется денежных средств меньше, чем на выплату компенсации, то принимается решение о завершении строительства.

А. Челышев:

- Алексей Викторович, давайте о выплате компенсации чуть подробнее поговорим. Дольщики в каком объеме эту компенсацию получают? Это в полном объеме та сумма, которую они вложили в строительство? Или есть какие-то иные расчеты?

А. Ниденс:

- Перед тем, как выносить решение на наблюдательный совет, фондом проводится оценка по рыночной стоимости, причем, для этого привлекаются профессиональные оценщики, которые смотрят рынок, смотрят объекты аналоги тому объекту, который не был завершен, и определяют, какова рыночная стоимость квадратного метра. По каждому дольщику смотрится тот объект, который он приобретал, и, исходя из стоимости оценки, рассчитываются сумма компенсации. Если эта сумма больше, чем сумма, которая была оплачена по договору долевого участия, то выплачивается она. Если вдруг так случится и рыночная стоимость упала в силу каких-то причин, то выплачивается стоимость, которая была оплачена по договору долевого участия. То есть, меньше, чем ПДДУ, дольщик не получит никогда.

Е. Аракелян:

- Грубо говоря, дольщик в любом случае обижен не будет? Как быстро дольщики смогут получить эти деньги?

А. Ниденс:

- Давайте расскажу на конкретном примере. В пятницу было принято решение по 30 домам. В течение трех рабочих дней в силу законов он должен опубликовать эту информацию и довести ее до дольщиков, соответственно, в понедельник эта информация была опубликована на сайте фонда и мы уведомили дольщиков, что они могут уже по данным проектам записываться на получение компенсации, начиная с начала декабря.

А. Челышев:

- Давайте в общем тогда определенные итоги подводить. Хочется понять, какова в целом роль фонда защиты прав граждан дольщиков в решении проблем обманутых дольщиков? В каких случаях проблемами обманутых дольщиков, определенной группы обманутых дольщиков, занимается именно фонд?

А. Ниденс:

- Это решение находится, привлекается федеральный фонд и находится, в том числе, на уровне субъектов, потому что субъекты, в том числе, применяют различные методы и возможности свои региональные по решению данной проблемы. Если они видят, что не могут справиться по конкретному объекту, либо по нескольким объектам, то направляют соответствующее ходатайство в правительство Российской Федерации и в фонд защиты прав граждан. При принятии решения правительством о подключении механизма фонда мы проводим все необходимые мероприятия, в том числе, привлекаем экспертов для оценки стоимости завершения строительства, привлекаем профессиональных оценщиков для определения рыночной стоимости объекта, и готовим информацию для вынесения на наблюдательный совет с последующим принятием решения о том, в какой форме будут восстанавливаться права граждан.

А. Челышев:

- Спасибо, Алексей Викторович. А к нашему разговору присоединяется депутат Государственной думы, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, попросим вас коротко прокомментировать это решение фонда защиты прав дольщиков о принятии положительного решения по первым 56 проблемным домам в 8 регионов России, ну и в целом давайте поговорим о том, как меняется ситуация с обманутыми дольщиками за последнее время.

Н. Николаев:

- Это решение, я бы сказал, знаковое. Потому что это уже мы видим, как на практике действуют те решения, которые были приняты на законодательном уровне. Та реформа долевого строительства, которая реализуется в течение последних двух лет, она приобретает уже такое практическое воплощение. Дело в том, что очень долго люди не могли просто не то что добиться того, чтобы достроили их дома или выплатили им компенсацию, они не могли добиться, чтобы их признали вообще проблемными домами. Сейчас эта проблема решена.

А. Челышев:

- Оцените, Николай Петрович, тогда сразу роль фонда дольщиков в решении проблем обманутых дольщиков, насколько успешно он справляется с работой, судя по тому, что происходит в последнее время и судя по тому, какие перспективы на ближайшее будущее?

Н. Николаев:

- Фонд защиты прав участников долевого строительства – это как раз тот самый механизм, который от лица государства гарантирует людям, в случае, если застройщик разорится, я имею в виду тех застройщиков, которые продолжали достраивать дома по старой модели долевого строительства, то все обязательства перед людьми фонд берет на себя. И так будет продолжаться до тех пор, пока проблема обманутых дольщиков не будет решена окончательно.

Е. Аракелян:

- И у нас новые обманутые дольщики. То есть, с эскроу-счетами понятно – те, кто работает по этой схеме, там уже не должны появляться обманутые граждане, а вот те, кто попал на переходный период, допустим.

Н. Николаев:

- Здесь есть два аспекта. Первый – это выявление всех проблемных объектов и всех обманутых дольщиков. Фонд защиты прав участников долевого строительства сделал тотальную проверку, сейчас мы знаем все объекты, всех людей, поэтому масштаб проблемы он виден. Вот второй аспект – это те люди, которые сейчас попадают в ситуацию, когда застройщик не выполняет обязательств. Я исключаю тут случаи, когда уже на эскроу-счета перешли проекты. Я бы уже не назвал таких людей обманутыми дольщиками. Перед ними нарушены обязательства, но эти обязательства в любом случае гарантированно будут выполнены. Но уже фондом защиты прав участников долевого строительства.