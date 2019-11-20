2019-11-20T21:19:36+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тысяч рублей, Черчесов высказался про обматеривших Дзюбу болельщиков, в России ожидают теплый декабрь

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тысяч рублей, Черчесов высказался про обматеривших Дзюбу болельщиков, в России ожидают теплый декабрь

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
20 Ноября 2019 18:16 - 18:28

Темы дня

Тема: Эстония захотела кусок Ленинградской области, россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью, в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, который угрожал расправой своей супруге

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Ноября 2019 18:03 - 18:45

Темы дня

Тема: В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Ноября 2019 14:16 - 14:45

Темы дня

Тема: «Красивые» номера для машин можно будет купить через госуслуги, россияне собрали на помощь затопленной Венеции миллион евро, бизнесмен из Хакасии открыл магазин с бесплатной одеждой

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
19 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: В Москве многодетная мать оставила 8 больных детей с пьяной бабушкой, судебные приставы смогут читать SMS россиян, в ГИБДД согласились выдавать права несовершеннолетним

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
19 Ноября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Ноября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту топлива, грузинская полиция оттеснила протестующих от парламента, хакеры научились взламывать телефон через WhatsApp

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
18 Ноября 2019 15:03 - 15:40

Темы дня

Тема: Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
17 Ноября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: На Украину вернулись задержанные в Керченском проливе корабли, российские комплексы С-400 поедут в Саудовскую Аравию, сотрудники ГИБДД смогут выявлять водителей-наркоманов

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
16 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: На Кубани простились с Анастасией Ещенко, Россия отдаст Украине задержанные корабли, сигарет покупают меньше, Оксане Пушкиной угрожают, цены на шипованную резину вырастут

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
16 Ноября 2019 13:03 - 13:15

Темы дня

Тема: В Думу внесли законопроект о минимальной зарплате, суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске, на посуточную аренду не распространяется запрет

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
15 Ноября 2019 15:03 - 15:45

Темы дня

Тема: Путин предупредил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, банки хотят получать от клиентов декларации о доходах, в России могут запретить водку с ароматизаторами

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
15 Ноября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Отчим признался в убийстве 5-летней падчерицы, школьная учительница в Новосибирске собирается родить ребенка от своего ученика, Инстаграм начал скрывать лайки под постами

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование
Принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей из-за скандала с Эпштейном
В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области
Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в Сирии
Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за серьезных проблем с безопасностью
При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека
Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету
Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше
Российские танки напугали норвежскую армию
Полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества со «снятием порчи»
Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину
Time: Помпео планирует оставить свой пост
МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную
В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*