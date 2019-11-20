Александр Гурнов: Донбасс уже 6 лет воюет за русский язык, а мы его готовы в унитаз спустить. Ну не стыдно?
Особый взгляд на события в стране и мире
Журналист объясняет почему Путин похвалил Зеленского, кем является доцент Соколов: монстром или трусом, нужно ли стесняться русского языка, закрытие дела против WikiLeaks и почему Израиль экстрадировал российского программиста в США
Александр Гурнов: Донбасс уже 6 лет воюет за русский язык, а мы его готовы в унитаз спустить. Ну не стыдно?
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