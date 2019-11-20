2019-11-20T21:28:34+03:00
Горячо-холодно
Александр ГУРНОВ

Александр Гурнов: Донбасс уже 6 лет воюет за русский язык, а мы его готовы в унитаз спустить. Ну не стыдно?

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Журналист объясняет почему Путин похвалил Зеленского, кем является доцент Соколов: монстром или трусом, нужно ли стесняться русского языка, закрытие дела против WikiLeaks и почему Израиль экстрадировал российского программиста в США

Александр Гурнов: Донбасс уже 6 лет воюет за русский язык, а мы его готовы в унитаз спустить. Ну не стыдно?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 43.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование
Принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей из-за скандала с Эпштейном
В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области
Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в Сирии
Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за серьезных проблем с безопасностью
При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека
Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету
Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше
Российские танки напугали норвежскую армию
Полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества со «снятием порчи»
Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину
Time: Помпео планирует оставить свой пост
МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную
В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*