2019-11-21T19:13:16+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 ноября. Присвоение звания «Маршал СССР», футбольный матч между «Динамо» и «Арсеналом», премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 ноября. Присвоение звания «Маршал СССР», футбольный матч между «Динамо» и «Арсеналом», премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

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21 ноября. В этот день в разные годы:

1935 год - первые присвоения звания «Маршал СССР».

1945 год - футбольный матч между московским «Динамо» и лондонским «Арсеналом».

1973 год - премьера фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

1966 год - американская группа The Monkees выпускает самый знаменитый сингл «I’m a Believer».

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Тема: 15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли

В студии: Михаил АНТОНОВ
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