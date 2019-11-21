21 ноября. Присвоение звания «Маршал СССР», футбольный матч между «Динамо» и «Арсеналом», премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 ноября. Присвоение звания «Маршал СССР», футбольный матч между «Динамо» и «Арсеналом», премьера фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
21 ноября. В этот день в разные годы:
1935 год - первые присвоения звания «Маршал СССР».
1945 год - футбольный матч между московским «Динамо» и лондонским «Арсеналом».
1973 год - премьера фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
1966 год - американская группа The Monkees выпускает самый знаменитый сингл «I’m a Believer».