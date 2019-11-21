2019-11-21T12:27:19+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают про итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают про итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают про итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

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29 Октября 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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