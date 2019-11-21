СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-21T12:27:19+03:00

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают про итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен 00:00 00:00

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