2019-11-21T14:59:42+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Кто-то запустил эпидемию цветных революций. После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему беспорядки вспыхнули одновременно в 6 странах, чего добилась Украина за 6 лет после Майдана и как бороться с усталостью врачей

Кто-то запустил эпидемию цветных революций. После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана

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