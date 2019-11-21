Кто-то запустил эпидемию цветных революций. После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему беспорядки вспыхнули одновременно в 6 странах, чего добилась Украина за 6 лет после Майдана и как бороться с усталостью врачей
Кто-то запустил эпидемию цветных революций. После непопулярных мер властей уличные бои продолжаются от Боливии до Ливана
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