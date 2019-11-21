Госдума приняла бюджет на 3 года, для полетов на Дальний Восток планируют создать лоукостер, россияне готовятся к главной распродаже года - «Черной пятнице»
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Госдума приняла бюджет на 3 года, для полетов на Дальний Восток планируют создать лоукостер, россияне готовятся к главной распродаже года - «Черной пятнице»
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