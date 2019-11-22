2019-11-22T16:53:54+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Рублю предрекли новогоднее ослабление, Госдеп потребовал от Турции избавиться от С-400, производители смартфонов могут уйти с российского рынка

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Рублю предрекли новогоднее ослабление, Госдеп потребовал от Турции избавиться от С-400, производители смартфонов могут уйти с российского рынка

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