СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-22T15:54:16+03:00

В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч 00:00 00:00

Госдума утвердила федеральный бюджет на следующие три года. В 2020-м доходы утверждены на уровне 20-ти триллионов 379-ти миллиардов, в 21-м году они должны составить более 21-го триллиона, а в 22-м году — свыше 22-х триллионов. Бюджет профицитный. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода. Профицит составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно. В следующем году инфляция не должна превысить 3%, потом - не более 4% в год. Стоимость нефти в 2020-м году заложена в 42,4 доллара за баррель. Все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше этой планки, поступят в Фонд национального благосостояния. Премьер Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверял, что документ сбалансирован и «застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти».

В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч. К таким показателям реально прийти за 10 лет, считает глава партии Социальной защиты Владимир Михайлов. Для увеличения доходов россиян он предлагает, в числе прочего, направлять таможенную пошлину в те секторы экономики, от которых эта пошлина поступила. В интервью Радио «Комсомольская правда» Владимир Михайлов рассказал о своей программе «20/30».

Ведущий:

- Владимир Викторович! Вы возглавляете партию Социальной защиты, а в чем именно, на ваш взгляд, должна выражаться сегодня социальная защита граждан?

Владимир Михайлов:

- Я считаю, что уровень жизни и социальной защиты человека можно оценить по размеру его доходов. Сегодня Россия по этому показателю занимает только 45-е место в мире. Впереди нас такие страны, как Хорватия, Коста-Рика и Малайзия. А есть регионы, где зарплата еще ниже. В стране необходимо поднять заработную плату и пенсию через механизм увеличения минимального размера оплаты труда. Для этого мною и разработана программа 20/30.

Ведущий:

- Скажите, а какой, по вашему мнению, должна быть зарплата и пенсия в России?

Владимир Михайлов:

- В моей программе предусмотрено увеличение средней заработной платы в России за 10 лет до 2500$, то есть до 160 тысяч рублей, и увеличение минимальной пенсии до 500$, что соответствует 33 тысячам рублей по сегодняшнему курсу. Цифры закрепляются в долларах, чтобы исключить инфляцию.

Ведущий:

- И каким образом возможно достигнуть этих показателей?

Владимир Михайлов:

- В России сегодня минимальный размер оплаты труда – 11 280 рублей, а заработная плата в стране – 45 тысяч рублей. То есть средняя зарплата в 4 раза больше МРОТ. Это происходит потому, что есть низкооплачиваемые профессии, на которых платят минимум. А есть высокооплачиваемые профессии, которые и дают среднюю зарплату в 4 раза больше МРОТ. Получается, что для увеличения средней заработной платы до 160 тысяч рублей в месяц, МРОТ надо поднять до 40 тысяч.

Для поднятия зарплаты необходимо продолжить начатую мною работу. Мне уже удалось заставить правительство увеличить размер минимальной оплаты труда с 7 500 рублей в 2017 году до 11 280 рублей в 2019 году.

Ведущий:

- А за счет каких ресурсов возможен такой рост?

Владимир Михайлов:

- У меня есть несколько основных идей, каким образом можно увеличить доходы граждан нашей страны.

Во-первых, я предлагаю средства, поступающие в бюджет от таможенной пошлины, напрямую направлять в те секторы экономики, от которых эта пошлина получена. Если пошлина от покупки самолета, то ее направлять в авиастроительную отрасль, если от приобретения автомобиля – в автопром. И так по всем отраслям. Когда в России будет взят курс на развитие производства, то благодаря изобретательскому и предпринимательскому гению русских людей мы восстановим экономику страны в кратчайшие сроки. Кроме этого, надо отстающую экономику перевести в инновационную.

Ведущий:

- А как тогда быть с нынешним отставанием нашего производства по технологическому развитию?

Владимир Михайлов:

- Чтобы ликвидировать технологическое отставание от стран-лидеров, необходимо внедрять новые технологии и развивать современное производство. Для этого производственным предприятиям, в которых оборот инновационной продукции будет более 50% от общего выпуска, надо присваивать статус инновационного. Такие предприятия необходимо полностью освободить от налога на прибыль и предоставить максимально возможные преференции. При внедрении этой идеи Россия за короткий период сократит экономическое отставание от развитых стран.

России нужны высококвалифицированные специалисты.

Ведущий:

- Каким образом будут создаваться и обучаться такие специалисты?

Владимир Михайлов:

- Каждый руководитель заинтересован, чтобы на предприятии работали грамотные специалисты. Также они нужны и государству. Поэтому в России необходимо предоставить возможность получить высшее образование всем, кто хочет.

Я считаю, что образование должно быть направлено не только на получение знаний, но и на воспитание умеющей мыслить молодежи. Также необходимо отказаться от единого гос. экзамена, который отупляет нашу молодежь. Данную форму разработали американские психологи для детей, отстающих в развитии, которые не могли сформулировать свою мысль и им предлагали на выбор несколько вариантов ответов.

Уверен, что мои идеи получат широкую поддержку в обществе.

Конечно же, я понимаю, что мы живем далеко не в лучшей стране. Но цель всей моей жизни - сделать Россию лучшей страной!

Вместе мы изменим жизнь к лучшему! Только вперед!

Ведущий:

- Спасибо, мы беседовали с лидером партии Социальной защиты Владимиром Михайловым.