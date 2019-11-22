2019-11-22T15:54:16+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч

Лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов.Лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов.

К таким показателям реально прийти за 10 лет, считает глава партии Социальной защиты Владимир Михайлов

В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч

00:00
00:00

Госдума утвердила федеральный бюджет на следующие три года. В 2020-м доходы утверждены на уровне 20-ти триллионов 379-ти миллиардов, в 21-м году они должны составить более 21-го триллиона, а в 22-м году — свыше 22-х триллионов. Бюджет профицитный. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода. Профицит составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно. В следующем году инфляция не должна превысить 3%, потом - не более 4% в год. Стоимость нефти в 2020-м году заложена в 42,4 доллара за баррель. Все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше этой планки, поступят в Фонд национального благосостояния. Премьер Дмитрий Медведев отмечал, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверял, что документ сбалансирован и «застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти».

В России необходимо повысить среднюю зарплату до 160 тысяч рублей, а пенсии — до 33 тысяч. К таким показателям реально прийти за 10 лет, считает глава партии Социальной защиты Владимир Михайлов. Для увеличения доходов россиян он предлагает, в числе прочего, направлять таможенную пошлину в те секторы экономики, от которых эта пошлина поступила. В интервью Радио «Комсомольская правда» Владимир Михайлов рассказал о своей программе «20/30».

Ведущий:

- Владимир Викторович! Вы возглавляете партию Социальной защиты, а в чем именно, на ваш взгляд, должна выражаться сегодня социальная защита граждан?

Владимир Михайлов:

- Я считаю, что уровень жизни и социальной защиты человека можно оценить по размеру его доходов. Сегодня Россия по этому показателю занимает только 45-е место в мире. Впереди нас такие страны, как Хорватия, Коста-Рика и Малайзия. А есть регионы, где зарплата еще ниже. В стране необходимо поднять заработную плату и пенсию через механизм увеличения минимального размера оплаты труда. Для этого мною и разработана программа 20/30.

Ведущий:

- Скажите, а какой, по вашему мнению, должна быть зарплата и пенсия в России?

Владимир Михайлов:

- В моей программе предусмотрено увеличение средней заработной платы в России за 10 лет до 2500$, то есть до 160 тысяч рублей, и увеличение минимальной пенсии до 500$, что соответствует 33 тысячам рублей по сегодняшнему курсу. Цифры закрепляются в долларах, чтобы исключить инфляцию.

Ведущий:

- И каким образом возможно достигнуть этих показателей?

Владимир Михайлов:

- В России сегодня минимальный размер оплаты труда – 11 280 рублей, а заработная плата в стране – 45 тысяч рублей. То есть средняя зарплата в 4 раза больше МРОТ. Это происходит потому, что есть низкооплачиваемые профессии, на которых платят минимум. А есть высокооплачиваемые профессии, которые и дают среднюю зарплату в 4 раза больше МРОТ. Получается, что для увеличения средней заработной платы до 160 тысяч рублей в месяц, МРОТ надо поднять до 40 тысяч.

Для поднятия зарплаты необходимо продолжить начатую мною работу. Мне уже удалось заставить правительство увеличить размер минимальной оплаты труда с 7 500 рублей в 2017 году до 11 280 рублей в 2019 году.

Ведущий:

- А за счет каких ресурсов возможен такой рост?

Владимир Михайлов:

- У меня есть несколько основных идей, каким образом можно увеличить доходы граждан нашей страны.

Во-первых, я предлагаю средства, поступающие в бюджет от таможенной пошлины, напрямую направлять в те секторы экономики, от которых эта пошлина получена. Если пошлина от покупки самолета, то ее направлять в авиастроительную отрасль, если от приобретения автомобиля – в автопром. И так по всем отраслям. Когда в России будет взят курс на развитие производства, то благодаря изобретательскому и предпринимательскому гению русских людей мы восстановим экономику страны в кратчайшие сроки. Кроме этого, надо отстающую экономику перевести в инновационную.

Ведущий:

- А как тогда быть с нынешним отставанием нашего производства по технологическому развитию?

Владимир Михайлов:

- Чтобы ликвидировать технологическое отставание от стран-лидеров, необходимо внедрять новые технологии и развивать современное производство. Для этого производственным предприятиям, в которых оборот инновационной продукции будет более 50% от общего выпуска, надо присваивать статус инновационного. Такие предприятия необходимо полностью освободить от налога на прибыль и предоставить максимально возможные преференции. При внедрении этой идеи Россия за короткий период сократит экономическое отставание от развитых стран.

России нужны высококвалифицированные специалисты.

Ведущий:

- Каким образом будут создаваться и обучаться такие специалисты?

Владимир Михайлов:

- Каждый руководитель заинтересован, чтобы на предприятии работали грамотные специалисты. Также они нужны и государству. Поэтому в России необходимо предоставить возможность получить высшее образование всем, кто хочет.

Я считаю, что образование должно быть направлено не только на получение знаний, но и на воспитание умеющей мыслить молодежи. Также необходимо отказаться от единого гос. экзамена, который отупляет нашу молодежь. Данную форму разработали американские психологи для детей, отстающих в развитии, которые не могли сформулировать свою мысль и им предлагали на выбор несколько вариантов ответов.

Уверен, что мои идеи получат широкую поддержку в обществе.

Конечно же, я понимаю, что мы живем далеко не в лучшей стране. Но цель всей моей жизни - сделать Россию лучшей страной!

Вместе мы изменим жизнь к лучшему! Только вперед!

Ведущий:

- Спасибо, мы беседовали с лидером партии Социальной защиты Владимиром Михайловым.

Скачать передачу [mp3, 15.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Ноября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра водителей, США пригрозили остановить запуск «Северного потока–2», Павел Дуров призвал удалить WhatsApp

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Ноября 2019 14:33 - 14:54

Темы дня

Тема: Отца сестёр Хачатурян покрывали в прокуратуре, на космодроме «Восточный» обнаружены новые хищения, в России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
21 Ноября 2019 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Госдума приняла бюджет на 3 года, для полетов на Дальний Восток планируют создать лоукостер, россияне готовятся к главной распродаже года - «Черной пятнице»

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
21 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: В ФСБ рассказали, что вернули Киеву суда в нормальном состоянии, в МВД создадут подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете, половина российских мужчин готовы выйти в декрет

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
20 Ноября 2019 18:33 - 19:02

Темы дня

Тема: В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тысяч рублей, Черчесов высказался про обматеривших Дзюбу болельщиков, в России ожидают теплый декабрь

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
20 Ноября 2019 18:16 - 18:28

Темы дня

Тема: Эстония захотела кусок Ленинградской области, россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью, в Ростове-на-Дону обезвредили силовика, который угрожал расправой своей супруге

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Ноября 2019 18:03 - 18:45

Темы дня

Тема: В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза», при падении машины в яму с кипятком в Пензе погибли двое, Госдума разрешили использовать свастику в искусстве и науке

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Ноября 2019 14:16 - 14:45

Темы дня

Тема: «Красивые» номера для машин можно будет купить через госуслуги, россияне собрали на помощь затопленной Венеции миллион евро, бизнесмен из Хакасии открыл магазин с бесплатной одеждой

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
19 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: В Москве многодетная мать оставила 8 больных детей с пьяной бабушкой, судебные приставы смогут читать SMS россиян, в ГИБДД согласились выдавать права несовершеннолетним

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
19 Ноября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, на улицы Тбилиси вышло около 20 тысяч протестующих, из Ирака эвакуировали 32 российских ребенка

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Ноября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту топлива, грузинская полиция оттеснила протестующих от парламента, хакеры научились взламывать телефон через WhatsApp

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
18 Ноября 2019 15:03 - 15:40

Темы дня

Тема: Путин одобрил строительство моста через реку Лена, в России предлагают сократить время продажи алкоголя, четверть россиян не устраивает питание в течение рабочего дня

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
17 Ноября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: На Украину вернулись задержанные в Керченском проливе корабли, российские комплексы С-400 поедут в Саудовскую Аравию, сотрудники ГИБДД смогут выявлять водителей-наркоманов

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
16 Ноября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: На Кубани простились с Анастасией Ещенко, Россия отдаст Украине задержанные корабли, сигарет покупают меньше, Оксане Пушкиной угрожают, цены на шипованную резину вырастут

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
16 Ноября 2019 13:03 - 13:15

Темы дня

Тема: В Думу внесли законопроект о минимальной зарплате, суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске, на посуточную аренду не распространяется запрет

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
15 Ноября 2019 15:03 - 15:45

Темы дня

Тема: Путин предупредил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, банки хотят получать от клиентов декларации о доходах, в России могут запретить водку с ароматизаторами

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
15 Ноября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Отчим признался в убийстве 5-летней падчерицы, школьная учительница в Новосибирске собирается родить ребенка от своего ученика, Инстаграм начал скрывать лайки под постами

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Имеет право на жизнь»: Малафеев оценил стиль игры российской сборной
В Совфеде отклонили предложение о запрете продажи алкоголя вблизи школ
ФСБ возобновила дело украинских моряков, задержанных в Керченском проливе
Умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва»
Польша экстрадировала в Россию беглого бизнесмена Чернякова
В аптеках начали продавать лекарства в кредит
Путин: Доля современного оружия и техники в российской армии составляет 68%
В Госдуме негативно высказались о новых методах диагностики алкоголизма у водителей
Футуролог предсказал появление новых профессий в России
В Малайзии задержано судно с россиянами и украинцами на борту
В Госдуме обсудят нововведения Минздрава РФ о справках для водителей
«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково
Валерий Лимаренко обсудил строительство аэропорта на Курилах на «Транспортной неделе-2019»