Банки могут снизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев, в Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС, в Центральной России рекордно высокое атмосферное давление
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Банки могут снизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев, в Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС, в Центральной России рекордно высокое атмосферное давление
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