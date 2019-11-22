СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-22T17:15:41+03:00

Банки могут снизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев, в Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС, в Центральной России рекордно высокое атмосферное давление 00:00 00:00

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