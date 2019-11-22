Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: для чего он нужен России
В Казани прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который помог выявить лучших профессионалов планеты
Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: для чего он нужен России
Гости программы:
- Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов;
- Обладательница золотой медали по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова;
- Международный эксперт по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Максим Усынин.