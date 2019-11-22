2019-11-26T13:45:44+03:00
Гость в студии
Евгений БЕЛЯКОВ

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: для чего он нужен России

WorldSkills - это международные соревнования, на которых молодые люди могут посоревноваться, кто круче владеет своей профессией.WorldSkills - это международные соревнования, на которых молодые люди могут посоревноваться, кто круче владеет своей профессией.

В Казани прошел 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который помог выявить лучших профессионалов планеты

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: для чего он нужен России

00:00
00:00

Гости программы:

- Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов;

- Обладательница золотой медали по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопова;

- Международный эксперт по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Максим Усынин.

Скачать передачу [mp3, 32.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Сентября 2019 20:33 - 21:02

Гость в студии

Тема: Чем жилой дом отличается от садового, как теперь получать разрешение на строительство и когда случится гаражная амнистия

В студии: Елена АРАКЕЛЯН, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Виктория АБРАМЧЕНКО
07:30
21:30
3 Июля 2019 15:03 - 15:32

Гость в студии

Тема: Новый терминал в Толмачево, спортивный городок и новые детские сады: губернатор Новосибирской области рассказал о будущем региона

В студии: Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Андрей ТРАВНИКОВ
07:30
21:30
22 Апреля 2019 18:46 - 19:02

Гость в студии

Тема: Гость в студии : Кадровая политика банков. Какие специалисты востребованы в связи с последними тенденциями в банковской сфере?

В студии: Евгений БЕЛЯКОВ

В гостях: Алёна ЕФРЕМОВА
07:30
21:30
17 Апреля 2019 17:46 - 18:02

Гость в студии

Тема: Гость в студии : Кадровая политика банков. Какие специалисты востребованы в связи с последними тенденциями в банковской сфере

В студии: Евгений БЕЛЯКОВ

В гостях: Алёна ЕФРЕМОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24