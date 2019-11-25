25 ноября. Отливают Царь-колокол, Джон Леннон возвращает орден «Британской империи», премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 ноября. Отливают Царь-колокол, Джон Леннон возвращает орден «Британской империи», премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх»
25 ноября. В этот день в разные годы:
1735 год - отливают Царь-колокол.
1969 год - в знак протеста Джон Леннон возвращает орден «Британской империи».
1985 год - премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх».
1989 год - немецкая группа Милли-Ванили занимает первое место в американских хит-парадах.