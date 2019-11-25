2019-11-25T18:48:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 ноября. Отливают Царь-колокол, Джон Леннон возвращает орден «Британской империи», премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 ноября. Отливают Царь-колокол, Джон Леннон возвращает орден «Британской империи», премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх»

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25 ноября. В этот день в разные годы:

1735 год - отливают Царь-колокол.

1969 год - в знак протеста Джон Леннон возвращает орден «Британской империи».

1985 год - премьера фильма «Зимний вечер в Гаграх».

1989 год - немецкая группа Милли-Ванили занимает первое место в американских хит-парадах.

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Был бы повод

Тема: 15 ноября. Арест Емельяна Пугачева, единственный полет советского челнока «Буран», «шоковая терапия» Бориса Ельцина, премьера фильма с участием Элвиса Пресли

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